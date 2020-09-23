Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 11. yeni bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı merakla beklenirken 11. bölüm detayları da netleşmeye başladı. Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi yine heyecan dolu dakikalar bekliyor. Sen Çal Kapımı her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Geçen hafta Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getirmişti. Sen Çal Kapımı 11. bölümde ise Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkacak. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalacak.

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmaı yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.





SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst etti. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalıştı. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başladılar. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçirildi.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sandı. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getirdi.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.