Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 10. bölüm özeti

Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Hayranlarının sıkı bir şekilde takip ettiği dizi 16 Eylül Çarşamba saat 20.00'da FOX TV'de yayınlanıyor. Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı ise şimdiden merak edilmeye başladı. Geçen hafta Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü ekrana geldiğinde bir sonraki haftanın fragmanı da yayınlanacaktır.

Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.





SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.