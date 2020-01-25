Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Ulaş Tuna Astepe önceki gün sevgilisi Cansu Baydar ile Cihangir’de objektife yansıdı. Hürriyet'in haberine göre; Fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikleyen ünlü oyuncu, muhabirlere tepki gösterdi. Ulaş Tuna Astepe “Burası benim mahallem, doğru yapmıyorsunuz” dedi.

31 yaşındaki oyuncu rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi ile şöhretin zirvesine çıkmıştı...