Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusunun askerlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusunun askerlik fotoğrafı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de başrol oynayan Ulaş Tuna Astepe askerlik görevini yerine getiriyor. Astepe'nin, askerlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı.Yer aldığı "Sen Anlat Karadeniz" dizisinin sezon finali olması ardından tatil yapamayan ünlü oyuncu askerlik ardından tatil yapacağı öğrenilmişti. Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusunun askerlik fotoğrafını merak edenler haberimizde...

Ulaş Tuna Astepe Kimdir?

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında Kocaeli'nde hayata gözlerini açtı. 1999 yılında yaşanan acı depremden 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde lisans eğitimini ise Mimar Sinan'da almıştır.

Yakışıklı isim oyunculuk kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisi ile ilk adımı atmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli gibi ünlü isimler ile birlikte rol almıştır. Karadayı'da Orhan karakteri ile akıllara kazınmıştır.

Yaşıklı oyuncu son olarak da Sen Anlat Karadeniz'e Tahir karakteriyle damga vurdu.