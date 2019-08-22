Sen Anlat Karadeniz'in yayın tarihi belli oldu! Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz'in yayın tarihi belli oldu. ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyişi sürerken dizinin 3. yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahne ve bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin sürpriz sezon finaliyle büyük ses getirmişti. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? diye merak ediyorsanız Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon yayın tarihi haberimizde..

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sen Anlat Karadeniz'in 3. sezon tarihi 4 Eylül Çarşamba günü yeniden ekranlarda olacak. Dizinin yeni sezon tanıtımı Atv’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Yine seyirciyi yürek sızlatan, heyecanlandıran kaygılandıran bir sezon finaliyle yayına ara veren dizide en son Genco tarafından kaçırılan Melek ikisini eve kilitleyip yangın çıkarmıştı. Melek’i yangından kurtarmak için herkes seferber olmuştu ve sonunda Genco ve Melek kurtulmuştu.

Melek’i konuşturmak için Hazan ve Nefes bir araya gelip çabalamışlardı ve sonunda Melek o güne kadar kimseye bahsetmediği olayları Nefes’e anlatmıştı. Nefes’e her şeyi anlatan Melek, Nefes’in onu anladığını görüp Nefes’e güvenmişti. Bu durumdan rahatsız olan ve zaten Kalelilere düşman olan Genco intikam için kolları sıvamıştı ve Kalelilerin itibarını yıkmak için elinden geleni yapacaktı. İşe Nefes’i kaçırmakla başlayan Genco, acıdan kıvranan Nefes’in ne bağrışına ne sözlerine aldırış etmeden, umursamadan onu elinde tutuyordu.

Bu arada Tahir’e hastaneden Nefes’in dış gebelik geçirdiğini ve acilen ameliyat olması gerektiği haberi gelince, Tahir’in korktuğu başına gelmiş ve doğrudan Nefes’e koşmuştu. Nefes’i almak için giden Tahir, Nefes’in kaçırıldığını öğrenince deliye dönmüştü. Hazan’ın fark etmesiyle Nefes’in nerede tutulduğunu öğrenen Tahir direkt oraya koşmuştu ve baygın halde Nefes’i bulduğunda dizi sona erdi.

