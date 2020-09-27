Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe yeni imajıyla dikkat çekti!

Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe aylar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Ulaş Tuna Astepe’nin bir dizide rol alıp almayacağı da tüm hayranları tarafından merak ediliyor. Bir süredir ortalıkta olmayan oyuncunun saçının ve sakallarının da uzadığı görülüyor.

İŞTE ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN YENİ İMAJI..

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'de, mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat verdi.