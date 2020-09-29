Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe sonunda aradığı diziyi buldu. Ulaş Tuna Astepe, yeni sezonda Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı Barbaros dizisinde başrolde izleyicisinin karşısına çıkacak. Barbaros karakteri ile izleyeceğimiz ünlü oyuncunun teklifi kabul etmesi hayranlarını da çok sevindirdi.

TRT1’in yine yüksek bütçesi ile dikkat çeken tarihi dizisi Barbaros da ilerleyen zamanlarda ekranlarda yer alacak. Henüz oyuncu seçimleri ve diğer hazırlıklar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Çağatay Ulusoy’un Oruç Reis karakteri ile anlaştığı ortaya çıkmış ama daha sonra TRT1 bu karakter için Engin Altan Düzyatan’da ısrar etmişti.

Engin Altan Düzyatan’ın yapımcı ile sözleşme imzalamasının ardından bu konu kapanırken, Ulaş Tuna Astepe’ye de teklif götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre sonunda teklifi kabul etti.