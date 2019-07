Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inin fotoğrafına yorum yağdı

ATV'nin ünlü dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Nefes' karakterini canlandıran ünlü isim İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı yoğun kullanan isimlerden. İrem Helvacıoğlu sosyal paylaşım sitesi İnstagram üzerinden tatil fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa 5 saat içinde yorum yağdı.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

Sen Anlat Karadeniz'de oynadığı rol hakkında;

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

İREM HELVACIOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

Behzat Ç .BirAnkara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

Sen Anlat Karadeniz