Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun yeni imajı beğenildi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu’nun yeni dizisi Seni Çok Bekledim’deki imajı beğenildi. Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlardaki yerini alacak. Dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Helvacıoğlu ve Özcan Deniz, yeni karakterleriyle ilk kez poz verdiler. Star TV’de yayınlanacak olan dizi için hummalı bir çalışma başlarken, dizinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Erzincan’da çekimleri başlayan diziye şimdi İstanbul’da devam ediliyor.

İstanbul ayağında İrem Helvacıoğlu’nun sahneleri de çekilmeye başladı. Beykoz’daki platoda Özcan Deniz ve Helvacıoğlu ilk kez kamera karşısına geçtiler. Böylece iki oyuncunun imajları da ortaya çıktı. İrem Helvacıoğlu’nun fotoğrafçı Ayliz isimli bir kadını oynayacağı da öğrenildi.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor, hayranları da büyük bir heyecanla gelişmeleri bekliyor. Tutkulu bir aşk hikayesinin herkesi ekran başına kilitleyeceği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.