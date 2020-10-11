Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan yeni dizi projesi!

İrem Helvacıoğlu, daha önce başka yapımlarda rol almış olsa da büyük kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ve kariyerinde sıçrama yaşatan projesi Sen Anlat Karadeniz oldu. İrem Helvacıoğlu şimdi yeni dizi projesiyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Başrolü paylaştığı Özcan Deniz’in aynı zamanda yapım ortağı olduğu dizinin çekimleri 9 Ekim’de başladı. Star TV’de ekrana gelecek olan dizinin hikayesi gerçek bir olaydan esinlendi. Sen Anlat Karadeniz’de şiddet gören bir kadını oynayan İrem Helvacıoğlu, bu kez bambaşka bir karakterle ekranlara geri dönecek.

Oyuncu, yeni dizisinde Ayliz isimli bir fotoğrafçıyı canlandıracak. İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı Ayliz, babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı bir kadın. Özcan Deniz’in oynadığı Kadir ise ailesinden uzakta tek başına bir hayat süren bir iş insanı

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecekler ve bir mucizeye tanıklık edecekler.

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve Ahmet Mekin de yer alıyor.