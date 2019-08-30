Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu bakın ilk hangi dizide oynamış!

İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'de gösterdiği performans ile büyük çıkış yakaladı. Daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde oynayan genç oyuncu sektöre Behzat Ç .Bir Ankara Polisiyesi'ndeki rolü ile giriş yaptı. İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi Pusu da rol aldı. Ünlü oyuncu genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı.





İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır. İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanar Merkezinde Konservatuar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.





İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırıyor. Nefes, 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış, acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın rolünü canlandırmaktadır.