Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu Ayliz karakteriyle ters köşe yapacak!

Seni Çok Bekledim, Star TV’nin yeni sezon için hazırladığı en iddialı projesi. İrem Helvacıoğlu da Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakterinden tam 1 yıl sonra yeniden setlere dönüş yaptı. Uzun bir dinlenme süreci geçiren oyuncu, yeni rolünde tam anlamıyla ters köşe yapacak.

Nefes karakterinden çok farklı Ayliz olarak ekranda izleyeceğimiz Helvacıoğlu, rolünden son derece etkilenmiş. Yaptığı açıklamada Ayliz’in güçlü bir karakter olduğunu söyleyen oyuncu, bazı detaylar da paylaştı.

Helvacıoğlu, şu sözleriyle karakter hakkında bilgiler sundu: “Ayliz, kendini aşka kapatmış, sevilmeyi bilmeyen genç bir kadın. Annesiyle olan farklı ilişkisi ve babasını hiç tanımamasından dolayı Ayliz’in aidiyet duygusu yok.

En yakın arkadaşı Şebnem (Sibel Şişman) kardeşi gibi. Onun dışındaki herkese mesafeli. Kalp kırmayan, naif duruşuyla güçlü bir kadın. Aşık olmak, biriyle ilişki kurmak onun için bir tabu ve bu yüzden kendi alanında kalmak ona güven hissi veriyor.”

İrem Helvacıoğlu’nun da Sen Anlat Karadeniz gibi akılda kalan bir diziden sonra Nefes’ten nasıl farklılaşacağı merakla bekleniyor.