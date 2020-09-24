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  • Sen Anlat Karadeniz'in Mustafa'sı Sinan Tuzcu'yu tanıyabilene aşk olsun!
24 Eylül 2020 Perşembe 14:13 | Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafa'sı Sinan Tuzcu'yu tanıyabilene aşk olsun!

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafa'sı Sinan Tuzcu'yu tanıyabilene aşk olsun!

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafa'sı Sinan Tuzcu'yu tanıyabilene aşk olsun. Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mustafa karakterine hayat verdi. Tuzcu, sonrasında başka bir projede gözükmedi.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Sinan Tuzcu’yu tanıyabilene aşk olsun. Denize tutkulu olan ve teknesiyle de sıklıkla sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, saç ve sakallarının uzamasıyla da Mustafa karakterinden bambaşka bir hale büründü.

Sosyal medyadan zaman zaman yaptığı paylaşımlarla mesaj da veren oyuncu, ünlü düşünür Friedrich Nietzsche’nin bir sözünü paylaştı…

“..Sen dipsiz bir kuyuya uzun uzun baktığında, dipsiz kuyu da sana bakar.” şeklindeki sözüyle aşağıdaki fotoğrafı yayınlayan Sinan Tuzcu, “Friedrich Nietzsche demiş bunu, valla bak, uydurmuyorum, harbi yani” diye yorum yaptı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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