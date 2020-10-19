Sen Anlat Karadeniz’in Mustafa'sı Sinan Tuzcu kendini denizlere verdi. Oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor ama anlaşılan oyuncu bir süre dinlenmeye karar vermiş ya da gelen teklifler arasında uygun bir proje bulamamış. Sinan Tuzcu’nun denize tutkulu bir isim olduğu, yaptığı paylaşımlarla da görülüyor.

Sosyal medya da çok fazla paylaşım yapmasa da hayranlarının ilgiyle takip ettiği tuzcunun teknesinde verdiği pozlar son zamanlarda dikkat çekiyor. Sinan Tuzcu, son dönemde saçını sakalını kesmeyi bırakıp, kendisini de doğaya bıraktı.

Oyuncu, bir arkadaşıyla birlikte denize açıldığı bir anın fotoğrafını çekti ve instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Deniz tutkusunu bir kez daha gözler önüne seren oyuncunun hayranları onu ekranda görmek için sabırsızlansa da Sinan Tuzcu, deniz hayatının tadını çıkarıyor.

İşte Sinan Tuzcu'nun son paylaşımı:

İskele kontra yol verir...