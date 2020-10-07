Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın yeni projesine çok şaşıracaksınız

Güzel şarkıcı Öykü Gürman, oyunculuk da yapabileceğini Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarılı Asiye performansı ile göstermişti. Sonrasında kısa süren Gel Dese Aşk dizisinde yer alan Gürman, şimdilerde ise yeni programı ile hayranlarının karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı ‘Öykü Gürman ile Günün Yemeği’, Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün Show TV ekranlarında yer alacak.

Öykü Gürman’ın, maharetli konuklarının da yardımıyla günün yemeğini hazırlayacağı programın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ve iştah açan muhteşem sunumların yer aldığı tanıtımda Öykü Gürman’ın şahane anlatımı programa renk katıyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, artık hafta içi her gün hem lezzetli ve pratik, hem de her bütçeye uygun tariflerle tadı damakta kalacak günün yemeğini, konuklarının da yardımıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak.



