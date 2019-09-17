Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Mehmet Ali Nuroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Bugüne kadar rol aldığı tüm dizilerde adından söz ettiren Mehmet Ali Nuroğlu, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinin kötü adamı olarak karşımıza çıkmış ve yine milyonları kendisine 'öfkeyle' hayran bırakmıştı. Nuroğlu'nun diziden çıkmasının ardından hangi yapımda rol alacağı merak konusuydu. Tv100'ün haberine göre Nuroğlu, çekimleri 13 Ekim'de başlayacak olan Güvercin dizisi ile anlaştı.

Güvercin dizisinde Kenan karakterine hayat verecek olan Nuroğlu'na Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar, Toprak Sağlam, Devrim Saltoğlu ve Genco Özak gibi isimler eşlik edecek. Güvercin dizisinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturacak.