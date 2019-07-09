Sen Anlat Karadeniz'de sürpriz isim! Dizinin kadrosuna...

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav’ın oturduğu Sen Anlat Karadeniz dizisi 53. Bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finali vermişti. “Yeni sezonunun 18 eylül 2019 çarşamba günü başlaması beklenen Sen Anlat Karadeniz’in kadrosuna dahil olacak sürpriz isim kim?” sorusunun cevabı haberimizin detaylarında.

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi üçüncü sezonunda da atv'de seyirciyle buluşacak. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümlerinin çekimleri 1 Ağustos'ta Trabzon'da başlayacak. Dizinin senaryosunu yazan Erkan Birgören’e yeni bölümlerde başarılı kalem Sema Ali Erol da eşlik edecek.