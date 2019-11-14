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  3. Sen Anlat Karadeniz final yaptı, dizinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu hemen imaj değiştirdi!

Sen Anlat Karadeniz final yaptı, dizinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu hemen imaj değiştirdi!

Sen Anlat Karadeniz final yaptı, dizinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu hemen imaj değiştirdi!

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran ve 3 sezondur seyirciyle buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisi 64. bölümü ile final yaptı.

Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve İrem Helvacıoğlu (Nefes)'nun başrolünü paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Başarılı performansı ile büyük bir hayran kitlesine kavuşan İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da da 3 milyona yakın takipçisi olan Helvacıoğlu, yeni imajıyla fotoğraf paylaştı. Paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düşen oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.


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