Sen Anlat Karadeniz final yapıyor! Sen Anlat Karadeniz final bölümünde ne oldu, nasıl bitti?

Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 64. bölümüyle final yapıyor! Dizinin hayranları da ‘Sen Anlat Karadeniz final bölümünde ne oldu, nasıl bitti?’ aramasını yapıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin yapımcılığını Osman Sınav, yönetmenliğini ise Murat Onbul ve Yusuf Ömer Sınav üstleniyor. Haberimiz içerisinden Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü özeti ve izleme linkine ulaşabilirsiniz

SEN ANLAT KARADENİZ 64. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

"Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..."

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sen Anlat Karadeniz'in final yapmasının ilk nedeni olarak son zamanlardaki reyting sıralamasındaki düşüşü öne sürülüyor. Diğer bir iddia ise dizinin yapımcısı Osman Sınav'ın başka bir projeyle izleyici ile buluşacağından dolayı dizinin final yaptığı söyleniyor.