Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak? Sen Anlat Karadeniz final tarihi belli oldu!

Sen Anlat Karadeniz final tarihi arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde sona gelindi. Diziin final bölümü çekimleri yapıldı. Duygusal anlar yaşanan final çekiminde dizinin başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu Demir Birinci'ye sarılıp ağladı. en Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz final tarihi haberimizde yer alıyor..

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final bölümü ile ekranlara gelecek.





SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti.Fakat 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı öne sürüldü.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan 61. bölümünde;

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.