Sen Anlat Karadeniz final bölümü ile bugün ekranlarda! İşte Sen Anlat Karadeniz final fragmanı!

Sen Anlat Karadeniz final bölümü dizinn sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Atv ekranlarında Tahir ve Nefes'in aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün final bölümü ile ekranlara geliyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanları yayınlandı. Finalde Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı..

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bugün saat 20:00'de final bölümü ile ekranlara gelecek.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti. Fakat 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı öne sürüldü.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidilecek bir yer kalmamış ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra geçmişte kalan bir hesabı kapatmak için yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Tarık ile Nefes kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.