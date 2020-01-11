İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filminde oynayacak

Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıyan oyuncu, “Bağımsız sinema filmi için görüşmeler tamamlandı. Sinema filmi için yeni bir süreç başladı. Oynayacağım karakter hakkında bir açıklama yapılacaktır. Birazcık gizli kalsın. Benim yapmam doğru olmaz. Tatlı bir heyecan içindeyim” diye konuştu.