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  3. İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filminde oynayacak

İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filminde oynayacak

İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filminde oynayacak

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde Nefes karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu İrem Helvacıoğlu, sinema filminde rol almaya hazırlanıyor.

Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıyan oyuncu, “Bağımsız sinema filmi için görüşmeler tamamlandı. Sinema filmi için yeni bir süreç başladı. Oynayacağım karakter hakkında bir açıklama yapılacaktır. Birazcık gizli kalsın. Benim yapmam doğru olmaz. Tatlı bir heyecan içindeyim” diye konuştu. 


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