Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nazar'ından tatil pozları!

O Hayat Benim, Acı Aşk, Kalbimdeki Deniz ve son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Çağla Özavcı Didem'de tatil yaptıktan sonra İstanbul'a döndü. Genç oyuncu tatil fotoğraflarını "Şimdi siyah beyaz filmler gibi...Güzelim tatillerde bitti ...İstanbula sıkışıp kaldıkk .." notu ile paylaştı.





ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR?

Çağla Özavcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra ise Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar karakterini canlandıran Çağla Özavcı, 1.67 metre boyunda, 50 kilo ve Balık burcudur.

Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)

2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)

2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)