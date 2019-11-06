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  3. Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı" Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman"

Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? sorusu aram motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinden kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide final kararı alındı. Dizinin sevenleri tarafından final tarihi merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Sen Anlat Karadeniz final tarihi haberimizde..

 

Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? sorusu dizi severler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran DSen Anlat Karadeniz izleyicilerine kötü haber geldi. Dizi için final kararı alındı. Karadeniz esintilerinin yer aldığı ve imkansız aşkın anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz final günü belli oldu. Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz final tarihi haberimizde.. 

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final bölümü ile ekranlara gelecek.  Bugün ATV yayın akışında yer alıyor. 

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.  Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti.Fakat 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı öne sürüldü.

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM ÖZETİ

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır.

Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.


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