Sen affetsen ben affetmem şarkısıyla tanınan Bergen kimdir? Bergen kaç yaşında, ne zaman öldü?

Sen affetsen ben affetmem şarkısıyla tanınan Bergen kimdir? merak ediliyor. Yetenekli şarkısı Aleyne Tilki Bergen'in Sen affetsen ben affetmem şarkısını seslendirdi. Bunun üzerine vatandaşlar Bergen kaç yaşında, ne zaman öldü? merak etmeye başladı. Şarkılarıyla unutulmayan hep hatırlanan şarkıcı Bergen'in hayatı haberimizde..

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Bergen kimdir

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi. Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sahneyi de bırakan sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı. Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.

Bergen kimdir

Bergen; 29 yıllık kısa yaşamına 5 longplay ve 11 kasette 129 şarkı ile bir de video filmi sığdırdı. Farklı ve güçlü sesiyle arabeske imzasını atan sanatçının efsaneleştiği yolundaki iddialar, ölümünün ardından çıkarılan "Giden Gençliğim" albümünün ilk günden tükenmesiyle doğruluk kazandı.

Bergen'in resmi olarak yayınlanmış stüdyo albümleri:

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD

