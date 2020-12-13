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  • Şemsi İnkaya Üvey Baba dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez açıkladı: Oynayamaz dediler
13 Aralık 2020 Pazar 00:10 | Son Güncelleme:

Şemsi İnkaya Üvey Baba dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez açıkladı: Oynayamaz dediler

Şemsi İnkaya Üvey Baba dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez açıkladı: Oynayamaz dediler

Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar' programına usta oyuncu Şemsi İnkaya'yı konuk etti.

Usta oyuncu Şemsi İnkaya, bir dönemin en çok konuşulan işlerinden olan ‘Üvey Baba’ dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez anlattı. İnkaya, ‘’Yapımcı Tuncay Önder’di. Şirket ikiye ayrıldı. Yani ‘Ya olmaz. Bu adam senelerdir komedi, yaptı’ diyenler de ‘Oynar, oynar’ diyenler de oldu. Ne olursa olsun, rolü kabul edecektim zaten’’ ifadelerini kullandı. 

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