Şemsi İnkaya Üvey Baba dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez açıkladı: Oynayamaz dediler

Usta oyuncu Şemsi İnkaya, bir dönemin en çok konuşulan işlerinden olan ‘Üvey Baba’ dizisine nasıl dahil olduğunu ilk kez anlattı. İnkaya, ‘’Yapımcı Tuncay Önder’di. Şirket ikiye ayrıldı. Yani ‘Ya olmaz. Bu adam senelerdir komedi, yaptı’ diyenler de ‘Oynar, oynar’ diyenler de oldu. Ne olursa olsun, rolü kabul edecektim zaten’’ ifadelerini kullandı.