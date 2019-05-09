Semih Ürgün kimdir, kaç yaşındaydı? Ekmek Teknesi oyuncusu Talat Semih Ürgün hayatını kaybetti

Talat Semih Ürgün’ün kim olduğu araştırılıyor. Ekmek Teknesi oyuncusu Talat Semih Ürgün hayatını kaybetti. Semih Ürgün kaç yaşında? Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti. Semih Ürgün, en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı.

TALAT SEMİH ÜRGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti. Semih Ürgün, en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı.

SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?

2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.

Hatırlanacağı gibi dizide kahvehanede Heredot Cevdet’in analtıları sırasında camdan içeriyi izleyen ve sokakta yaşayan Vefa Efendi karakteri, mahalleli tarafından gizem dolu hayatıyla ilgiyi sık sık üzerine çekiyordu. Öte yandan dizide Vefa Efendi’nin gerçekte kim olduğu bilgisi gizemini sürekli muhafaza etmişti.