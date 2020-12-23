Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un romantik mesajına öyle bir cevap verdi ki... Pes dedirtti

Survivor Panorama programında yorumculuk yapan ve adını yine TV8'de yayınlanan Ütopya yarışmasıyla duyuran Semih Öztürk, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Sivri dili ve sert çıkışları ile bilinen Semih Öztürk sosyal medya hesabından eşine yaptığı yorumla gündeme geldi.



Ütopya yarışmasında tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı Kurretülayn Matur ile dünyaevine giren Semih Öztürk çifti 7. yıl dönümlerini kutladı. Kurretülayn Matur eşi Semih Öztürk ile olan fotoğrafını paylaşarak romantik ve uzun sözler yazdı. Semih Öztürk'ün eşinin yazdığı uzun romantik mesaja sadece kalp emoji ile cevap vermesi eleştirilmesine neden oldu.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı “Ütopya” adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretülayn Matur ile aşk yaşayan Semih Öztürk, hem ilişkisi hem de tavırlarıyla adından söz ettiriyordu. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan, Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.