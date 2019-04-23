'Sema Çelebi kimdir? Sema Çelebi kaç yaşında, nereli?' sorularının yanıtları tüm magazinseverler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Sema Çelebi programa katılmasının hemen ardından gündeme geldi. 23 şubat 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sema Çelebi'nin hayatı merak ediliyor. Sema Çelebi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte Sema Çelebi'nin hayatı ve merak edilenleri..

SEMA ÇELEBİ KİMDİR? SEMA ÇELEBİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sema Çelebi, 23 şubat 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Avukat olan babası İrfan Erdem Demokrat Parti’nin kurucularındandır. Anne babası Sema Çelebi 16 yaşındayken boşanmıştır. Ankara TED Koleji’ni bitirdi. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ODTÜ’de İş Yönetimi okudu. Kendisinin “Cemiyet kadını” olduğunu söylemektedir.Üniversitedeyken Sema Çelebi 0 yaşında kendinden 20 yaş büyük Atilla Çelebi ile tanışıp 1975 yılında evlendi. 22 yıl evlilikten sonra boşandılar. Evlendikten bir yıl sonra bir oğlu oldu. Çocuğu bir yaşına geldikten sonra kendisi “Mudo” da çalışmaya başladı.

Türk Hava Yolarında müdür olarak çalışan eşinin işi dolayısıyla dokuz yıl Paris’te, üç yıl Singapur’da yaşadı. Bir yandan da işi büyütüp toptan tekstil işi yapıyordu. Paris’te kaldığı yıllarda çok iyi Fransızca öğrendi.Amerika’dan toptan getirdiği istakozlarla Bebek’te “A la Gurme” adında ıstakoz butiği açmıştır.2007 yılında Buzda Dans yarışmasının jüri üyeliğini yapmıştır.

Sema Çelebi, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışm yarışmacılar Sema Çelebi, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Günay Musayeva, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri

2007 - Kaptan (TV Dizisi)

1990 - Yuva (Anne Ayşe) (TV Dizisi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Malhun Hatun ) (TV Dizisi)