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  3. Selin Şekerci'yi kedi tırmaladı, ünlü güzel hastanelik oldu
08 Eylül 2020 Salı 21:44 | Son Güncelleme:

Selin Şekerci'yi kedi tırmaladı, ünlü güzel hastanelik oldu

Selin Şekerci'yi kedi tırmaladı, ünlü güzel hastanelik oldu

Selin Şekerci, bir kedinin kendisini ısırmasıyla hastanelik oldu.

Hafta sonu bir kediyi sevdiği sırada tırmalanan oyuncu, iki gündür ateşler içinde yatınca soluğu hastanede aldı. Ateş, eklem ağrısı, kusma, karın ağrısı gibi belirtileri yaşayan Şekerci, ilk olarak Kovid-19’dan şüphelense de yapılan testler sonucu nedeninin bir kedi ısırığı olduğunu öğrendi. 

Oyuncu, ‘Kedi saldırılarında tetanoz aşısı ve kuduz aşısı yeterli olmuyormuş. Annemden emdiğim süt burnumdan geldi’ diyerek takipçilerini uyardı. 

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