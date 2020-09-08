Selin Şekerci'yi kedi tırmaladı, ünlü güzel hastanelik oldu

Hafta sonu bir kediyi sevdiği sırada tırmalanan oyuncu, iki gündür ateşler içinde yatınca soluğu hastanede aldı. Ateş, eklem ağrısı, kusma, karın ağrısı gibi belirtileri yaşayan Şekerci, ilk olarak Kovid-19’dan şüphelense de yapılan testler sonucu nedeninin bir kedi ısırığı olduğunu öğrendi.



Oyuncu, ‘Kedi saldırılarında tetanoz aşısı ve kuduz aşısı yeterli olmuyormuş. Annemden emdiğim süt burnumdan geldi’ diyerek takipçilerini uyardı.