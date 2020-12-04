Selin Ciğerci'den Söylemezsem Olmaz sunucularına ve Deniz Akkaya'ya 500 bin liralık itibar davası!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre dilekçede, davalıların Selin Ciğerci’nin hırsız olduğu, eşi Gökhan Çıra’yı aldattığı, aynı şekilde Çıra’nın da Ciğerci’yi aldattığı yönünde asılsız söylemlerde bulunarak onur ve itibarına saldırıda bulunduğu ifade edildi.

KORKUNÇ BİR SALDIRI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulundu: