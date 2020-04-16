Selin Ciğerci'den Nesrin Cavadzade'ye: Hâlâ 48 kilo musun?

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Cavadzade, son karesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade paylaştığı kareye, "Bana söz yine baharlar gelecek mi?" notunu düşerken, Selin Ciğerci'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ciğerci, oyuncuya "Hala 48 kilo musun?" sorusunu yöneltti. İkili arasındaki diyalog takipçilerini gülümsetti.