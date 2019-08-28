Selin Ciğerci, yakın arkadaşı Demet Akalın için çiğ balık yedi
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle birlikte tatil için İtalya'nın yolunu tuttu.
İtalya'nın altını üstüne getiren ve bol bol alışveriş yapan Demet Akalın ve Selin Ciğerci, şu sıralar Milano'dalar. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.