Selin Ciğerci, yakın arkadaşı Demet Akalın için çiğ balık yedi

İtalya'nın altını üstüne getiren ve bol bol alışveriş yapan Demet Akalın ve Selin Ciğerci, şu sıralar Milano'dalar. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.