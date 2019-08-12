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Selin Ciğerci anne oluyor

Selin Ciğerci anne oluyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi olabilmek için Kıbrıs'a gidiyor.

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 yıldır ilişki sürdüren çift, şimdilerde bebek istiyor. Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için harekete geçti.

KIBRIS'A GİDİYOR

Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı annelik için Kıbrıs’a gitmeye karar verdi. Ciğerci, taşıyıcı anneyi seçmek için şimdilerde Kıbrıs yolcusu. Öte yandan taşıyıcı anne olmanın fiyatı 150 bin Tl’den başlıyor...

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