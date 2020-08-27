Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in düğün tarihi belli oldu!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Selena dizilerinin çocuk oyuncusu Gizem Güven büyüdü. Güzel oyuncu, futbolcu nişanlısı Caner Turp ile evlilik kararı aldı. Çift, geçtiğimiz günlerde düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptı ve karelerini sosyal medyada paylaştı. Güzelliği ile beğenilen Gizem Güven'in fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

GİZEM GÜVEN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Uzun yıllardır birlikte olan futbolcu Caner Turp ile Gizem Güven, düğün davetiyelerini de Instagram'da paylaştı. İkilinin 6 Eylül Pazar günü nikah masasına oturacağı öğrenildi.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır.

CANER TURP KİMDİR?

16 Nisan 1992 yılında Herford, Almanya'da doğan Caner Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.