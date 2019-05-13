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Selen Yakıcı kimdir? Nazlı Öztürk kimdir?

Selen Yakıcı kimdir" Nazlı Öztürk kimdir"

'Selen Yakıcı kimdir? Nazlı Öztürk kimdir?' sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. GS TV sunucusu olan Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medya üzerinden kavgaya tutuştular. Yakıcı, Öztürk'ün görevine Arda Turan ile ilişkisi vasıtasıyla girdiğini belirtince kavga fitillendi. BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medya hesabı üzerinden "Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil hakemler sizin" paylaşımı yapınca GS TV sunucusu Nazlı Öztürk kayıtsız kalmadı ve olay alevlendi. İşte Selen Yakıcı ve Nazlı Öztürk'ün merak edilenleri..

Sosyal medya üzerinden BJK TV sunucusu Selen Yakıcı ile GS TV sunucusu Nazlı Öztürk'ün atışması gündem konusu oluyor. Selen Yakıcı kimdir? Nazlı Öztürk kimdir? araştırılıyor.  BJK TV sunucusu olan Selen Yakıcı sosyal medya hesabı üzerinden Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil hakemler sizin" paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma GS TV sunucusu Nazlı Öztürk kayıtsız kalmadı. Yakıcı'ya "Selen şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun, ben hatırlatayım dedim. Galatasaray büyük taştır dikkat et altında kalma." şeklinde yanıt veren Öztürk ummadığı bir cevapla karşılaştı. Nazlı Öztürk'ün GS TV'deki görevine Arda Turan vasıtasıyla geldiğini ima eden Yakıcı, "Ben kendi çabamla ekmek parası kazanmak için çalısmaya geldiğim kanalınızda takla atarken sen de kimin vasıtasıyla girdiğini unutma" şeklinde bir paylaşım yaptı. 

SELEN YAKICI KİMDİR? 
19 Ekim 1990 doğumlu olan Selen Yakıcı, Mersinli. Kültür Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. 2014’te Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’de yer aldı.  Selen Yakıcı Bu Tarz Benim'de yarışmıştı.

NAZLI ÖZTÜRK KİMDİR? 
Nazlı Öztürk GS TV sunucusu olarak görev yapıyor. 

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