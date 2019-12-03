Selen Soyder Can Yaman'ın hayranlarına da yanıt verdi: Ayakları tepemize baş yaptınız!

Can Yaman'ın 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olması lazım' sözlerine sanat dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Berrak Tüzünataç'ın ardından Tuba Ünsal ve Selen Soyder, Yaman'ın bu sözlerini doğru bulmadıklarını savundu. Eleştiriler arasında en dikkat çeken ise Can Yaman'ın bir ara sette büyük kavgalar yaşadığı partneri Selen Soyder'den geldi. 'Hangimiz sevmedik' dizisindeki partneri Soyder'e "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım" diyen Yaman'a Soyder, "Çok şükür ki libidosu düşük, snob bir kadınım" yanıtını verdi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY DUYDUM'

Verdiği cevap nedeniyle Yaman'ın hayranları tarafından 'Reklam yapmakla' suçlanan Soyder, bu sözleri kabul etmedi. Oyuncu, "3 yıldır cevap yetiştirdim kendisine, mahkemeye verdim. Ceza aldı, sustum. Ahali, ayakları tepemize baş yaptınız" dedi. Tuba Ünsal "Karısını döven adamdan ne farkın kaldı. Zihniyet aynı" derken Nilgün Belgün ise "Kırk yıllık oyuncuyum ilk defa bunu duydum" diye konuştu.