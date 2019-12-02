Selen Soyder Can Yaman neden kavga etti? Selen Soyder kimdir, eşi kim?

Selen Soyder Can Yaman neden kavga etti? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Can Yaman, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu."Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen Can Yaman'a davalık olduğu eski partneri Selen Soyder'den cevap gecikmedi.Selen Soyder Can Yaman neden kavga etti? merak ediliyorç İşte yanıtı..

SELEN SOYDER CAN YAMAN NEDEN KAVGA ETTİ?

TRT1'de yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partneri Selen Soyder’e “Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım” diyerek göndermede bulunmuştu. Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Selen Soyder ise “Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım” dedi.

Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

SELEN SOYDER VE CAN YAMAN ARASINDA NELER OLMUŞTU?

İkili 2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinin setinde kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı.

Senaryodaki kavga sahnesi yüzünden çıkan tartışmada Selen Soyder, Can Yaman’ı “Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?” diye uyarınca olanlar olmuştu. Bu sözlere sinirlenen Yaman ise “Kolaysa gel de sen oyna” demiş. Soyder de, oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Bu sözlerle ortam iyice gerilince, çift kahve fincanlarını fırlatıp, olayın büyümesine sebep olmuştu.

Yönetmenin araya girmesiyle kavga son bulsa da Selen Soyder, eşinin isteği üzerine sete korumalarla gelmiş. Sonra da yapım şirketine bildirimde bulunup, diziden ayrılmış ve partnerini mahkemeye vermişti.

Geçen yıl sonuçlanan hakaret davasında, 7 bin 830 TL cezaya çarptırılan Can Yaman ise, bu parayı ödemeyeceğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

SELEN SOYDER KİMDİR?

Mükerrem Selen Soyder 26 Aralık 1986 yılında İzmir'in Alsancak ilçesinde dünyaya geldi., Miss Turkey 2007 birincisi olan 2007 Türkiye güzeli, Türk model aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.

HAYATI

Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğu olarak 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Alsancak'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.

2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.

2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haber ekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir.[2] 2014'ün eylül ayında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Günümüzde güzel oyuncu ilklerin kadını olarak anılıyor. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır. 22 Ağustos 2015 tarihinde hayatını reklamcı Oren Fransez ile birleştirmiştir.