Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, nereli?

Gökhan Özen ile 2016’da boşanan Selen Sevigen, eski eşinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtı. İngiltere'de London Academy of Music and Dramatic Arts'ta müzik ve sinema eğitimi alan Selen Sevigen ve Gökhan Özen, 7 Temmuz 2010 tarihinde evlenmişti. Çiftin 2 kızı bulunuyor.

SELEN SEVİGEN KİMDİR?

Selen Sevigen, 1979 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti. Daha sonra İngiltere'de London Academy of Music and Dramatic Arts'ta müzik ve sinema eğitimi aldı.

Bernard Hiller'dan ders alıp oyunculuk kariyerine başladı. Türkmax ekranlarında Gala adlı sinema programının sunuculuğunu yapan Selen Sevigen, O Şimdi Mahkum ve O…Çocukları isimli filmlerde rol aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen daha önce ismi futbolcu Tuncay Şanlı ile anılmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Şarkıcı Gökhan Özen ile nişanlandılar. Babasının ısrarlarına rağmen politikaya atılmayan Selen, bir dönem yönetmen Abdullah Oğuz'un asistanlığını yaptı. 7 Temmuz 2010 da Gökhan Özen'le evlendi. Bu evlilikten 2 kız çocukları vardır.

Selen Sevigen ve Gökhan Özen, 2016 yılında boşandı.