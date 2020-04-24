Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'dan romantik yıl dönümü kutlaması

Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından bu kareyi "Altı yıldır iki bedende yaşayan tek bir ruh olmuşuz...Her gün daha çok sevip daha da bağlandık aşkımıza...Hayatıma kattığın her şey için teşekkürler Hamdim iyi ki varsın...Seni çoook seviyorum..." notuyla paylaştı.

Hamdi Alkan ise paylaştığı kareye, "24.04.2014 tarihinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Seninle yürüdüğüm bu yol nefes aldığım her anımda devam etsin.." mesajını yazdı.