'Selen Görgüzel kimdir? Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kaç yaşında?' sorularının yanıtları Selen Görgüzel'in sahnelere çıkmasının hemen ardından magazin severler tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başlamıştı. Oyunculuk kariyeri de bulunan Selen Görgüzel şimdiler de şarkı söylemeye başladı. İşte, Selen Görgüzel hakkında merak edilenler...

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel'in annesi ev hanımıdır. 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var.

Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında"zirvedeki sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği "Kandemir Konduk" tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir. 2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy'deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlendi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2015- O Hayat Benim

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (Sinema Filmi)

2008 - Ağlamak Yok (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2007 - Pars Narkoterör (TV Dizisi)

2007 - Oğlum İçin (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

1967 yılında Hatay'da dünyaya gelen Hamdi Alkan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Hamdi Alkan, 1990’lı yıllarda TRT’de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım attı. TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yapan Hamdi Alkan, "Reyting Reyting" "Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" adlı komedi programlarını yapmaya devam etti.

2004 yılında Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. 2007 yılında "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" sinema filminin yönetmenliğini üstlenen Hamdi Alkan, 2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör ve Tolga Savacı'nın yer aldığı "Dersimiz Atatürk" filmini de yönetmiştir.

"O Hayat Benim" dizisinin de yönetmen koltuğunda oturan Hamdi Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Gurbette Aşk, Aşk Emek İster, Kendimize Doğru, Öğretmen Kemal, Arka Sıradakiler ve En İyi Arkadaşım gibi pek çok sevilen projede yönetmen olarak yer almıştır.

1989 yılında Canan Hoşgör ile evlenen Hamdi Alkan'ın bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı vardır. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör’den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendiler. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar. 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da dünya evine giren Hamdi Alkan yakın zaman önce verdiği fazla kilolarla magazin basınında gündem olmuştu.

1990'lı yıllardan beri çok sayıda filmde yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer alan Hamdi Alkan, son olarak 2018 yılının Temmuz ayında başlayan "Geleceğin Starı" adlı yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alıyor