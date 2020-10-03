Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı

Selçuk Balcı Covid-19 testinin pozitif çıktığını hayranlarıyla paylaştı. Sağlık durumu ile ilgili olarak hafif halsizliğinin olduğunu ve tat ve koku almama dışında bir şikayetinin olmadığını açıklayan Balcı, doktorunun hafif atlatacağını belirttiğini ve 5 günlük bir tablet verdiğini söyledi. Doktoru tarafından telefonla fazla konuşup da kendisini yormaması yönünde tavsiye aldığını belirten Balcı, geçmiş olsun mesajlarının yazılı olarak kendisine ileten herkese teşekkür etti. Ünlü ismin paylaşımının altında çok sayıda hayranı ve bazı ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından da Twitter paylaşımıyla beraber "Telefon ile görüşmek beni yorduğundan ve sesimde kısıklık olmasından dolayı görüşmelere bir süre ara verelim değerli arkadaşlar. Beni aramayan bana iyilik yapmış olur. Hayde öptüm hepinizi." mesajını yayınladı.