Selami Şahin'in Çeşme'deki mekanı battı, programlar iptal edildi

Selami Şahin'in oğullarının ortak olarak sezon başında Aya Yorgi'de açtığı mekanın gazino kısmının kapandığı öğrenildi. Diğer kısımları hala aktif olarak hizmet veren mekanın gazino kısmının maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandığı iddia edildi. Mekanda sahne alan birçok sanatçının hala paralarını alamadığı, bazılarının ise daha önceki sahne ücretlerinden düşük miktarlara sahneye çıktığı da konuşulanlar arasında.

Kurban Bayramı'nda gazinoda sahne alması planlanan Bülent Ersoy ve Linet başta olmak üzere birçok sanatçının programlarının da bu yüzden iptal edildiği öne sürüldü. Selami Şahin'in bayramda kendi mekanı yerine Alaçatı'da sahne alması da bu iddiaları güçlendirdi. (Yeni Asır)