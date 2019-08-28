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Selahattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Selahattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Dün Mersin'de hayatını kaybeden Türk arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreninde Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi.

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının kızları Yıldız ve Sena Özdemir ile yakınlarının yanı sıra müzik camiasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir'in tabutu, hayranları tarafından cenaze aracına taşındı. 

Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi. Sanatçının kızları ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da Özdemir ailesine başsağlığı diledi. Sanatçının cenazesi, Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Selahattin Özdemir, dün hayatını kaybetmişti. (AA)

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