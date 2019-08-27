Selahattin Özdemir öldü mü? Selahattin Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı?

Selahattin Özdemir öldü mü? sorusu internette hızla aranmaya başladı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Selahattin Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1961 yılında Adana dünyaya gelen Selahattin Özdemir, ilk albümünü 1982 yılında piyasaya çıkarmış ve 20’nin üzerinde albüm yapmıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir, gençlik yıllarında okuduğu ‘Yanlış Yerde Doğmuşum,’Yaşamam Artık, ‘Esrar Perdesi ve ‘Hem yaratıyorsun hem Unutuyorsun’ isimli 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyup, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu şarkıların albümlerinden çıkartılmasını ve radyolarda çalınmamasını talep etmiştir. Özdemir, 2019 yılında ise Mozart'ın 21. piyano konçertosunu sözlü olarak yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.