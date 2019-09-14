Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Seksenler yeni sezonundan kareler

Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Trt 1’in sevilen dizisi Seksenler uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Özellikle 80’li yıllardaki aile hayatını, mahalle kültürünü ve komşuluk gibi değerli kavramları izleyiciye sunan ve önemli mesajlar veren dizi çok yakında kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni sezonundan kareler de yayınlandı. Haberimiz içerisinden Seksenler yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenler’in yenilenen dekoru için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken oyuncular da Birol Güven’in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapmaya başlamış durumda. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Seksenler’in yeni sezon tarihi ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla alakalı açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SERHAT KILIÇ (ERGÜN PLAK) DİZİ KADROSUNDA YER ALACAK MI?

İzleyiciler Serhat Kılıç’ın canlandırdığı karakterin geri dönüş yapmasını istiyordu. Ancak Serhat Kılıç yaptığı açıklama ile Seksenler dizisinde olmayacağını duyurdu.

Serhat Kılıç: “Çok kıymetli ve vefalı “Seksenler” izleyicileri…Yaklaşık beş yıl boyunca canlandırdığım Ergun Plak karakteriyle, benim de severek ve büyük keyif alarak parçası olduğum Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde maalesef rol almıyorum. Bu tatli macera benim için üç yıl önce sona erdi.Severek kucakladığınız ve zaman içinde kıymetli bir kahramana dönüştürdüğünüz ‘Ergun Plak’ karakteri, benim de oyunculuk kariyerimde unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak emin olun.İnanıyorum ki, “Seksenler” dizisi bunca yıldır istikrarla sürdürdüğü başarısını yeni bölümlerinde de yakalayacak ve bizleri gülümsetmeye devam edecektir. Hepinize keyifli seyirler dilerim.Yeni projelerde farklı karakterlere hayat vermekle ilgili merakımı ve heyecanımı anlayışla karşılayacağınızdan hiç şüphem yok.En içten sevgi ve selamlarımla…” paylaşımında bulundu.