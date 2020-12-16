Seksenler dizisine katılan ve Melahat karakterini canlandıracak oyuncu merak konusu oldu. Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisine dahil olan yeni oyuncularla kaldığı yerden devam ediyor. Peki Seksenler Melahat kimdir? Yeni Seksenler dizisi oyuncuları kimlerdir?

TRT 1 ekranlarında hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan televizyon klasiği ‘Yeni Seksenler’ dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Ünlü oyuncu Özlem Tokaslan TRT dizisiyle ekranlara dönecek.

Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu kız kardeşi 'Melahat' rolüyle dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu.Tokaslan’ın hayat verdiği Melahat, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Mikser Melahat olarak da bilinen karakter, mahalleli tarafından istemeden de olsa ortalık karıştırma özelliğiyle biliniyor.

Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu ve görüşmediği kız kardeşi Melahat sonunda eve geldi. Fehmi ve Melahat’in büyük buluşmasını nihayet gerçekleşti. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Fehmi ve Melahat arasındaki buzlar eriyecek midir?



Melahat, üniversitede okuyan kızı Suna’ya bir türlü ulaşamayınca Fehmi, küs olmasına rağmen kız kardeşinin imdadına yetişmiş üniversitede okuyan yeğeni Suna’yı aramaya başlamıştır. Fehmi Suna’yı bulabilecek midir?



Melahat’e ne kadar kızgın olursa olsun yeğeniyle alakalı bu konuya kayıtsız kalamayan Fehmi konuya el atmaya karar vermiştir. Öte yandan Seyfi'nin muhtarlık mührünü Butik Ali’nin kaybetmesiyle ortalık karışmıştır. Mührün kaybolduğunu öğrenen Seyfi’nin tepkisi ne olacaktır?



SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

SEKSENLER KONUSU NEDİR?

Seksenler, TRT 1 kanalında 24 Ocak 2012'den itibaren yayınlanan televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak TRT 1'de yayınlanmıştır. Tekrar bölümleri 360'ta hafta içi her gün yayınlanmaktadır.

Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor

ÖZLEM TOKASLAN KİMDİR?

Ekrana 2007 yılında yayınlanan Hakkını Helal Et adlı dizi ile çıktı.

2009 yılında Ömre Bedel adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Dila Hanım adlı dizide Hayriye karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Özlem Tokaslan Yabancı, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de rol almıştır.

2014 yılında yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü dizisinde rol aldı. Özlem Tokaslan No: 309 adlı dizide rol almıştır.

Şimdilerde erkenci kuş adlı dizide rol almaktadır.

Özlem Tokaslan Mart 2015 tarihinde Haluk Sarıbaş’la evlendi.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2016 – No: 309 (Yıldız) (TV Dizisi)

2016 – Dedemin Fişi (Üzerlik) (Sinema Filmi)

2014 – Güzel Köylü (Dudu Alkan) (TV Dizisi)

2012 – Yabancı (Memure) (Sinema Filmi)

2012 – Dila Hanım (Hayriye) (TV Dizisi)

2011 – Zehirli Sarmaşık (Mahinur Benderli) (TV Dizisi)

2009 – Ömre Bedel (Raziye) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Sabahat) (TV Dizisi)