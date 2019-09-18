Seksenler dizisinin Rukiye'si 35 kilo verdi! Özlem Türkad'ın şaşırtan değişimi...

Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Seksenler'de evin biricik annesi Rukiye'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Rukiye karakterine hayat veren Özlem Türkad, mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo verdi. Türkad sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına "Yoook siz beni tombik seviyorsunuz diye kilo falan almıyorum! Bulunanı bu! Pozum nasıl? Şaka bir yana acayip özlemişim Rukiye'mi valla, seviyorum napiim..." yazdı.

Özlem Türkad'ın yeni sezon için verdiği Seksenler pozuna ise hayranları beğeni yağdırdı.



