Seksenler dizisinde Rasim Öztekin sürprizi!

Birol Güven imzalı TRT dizisi Seksenler'de Rasim Öztekin sürprizi herkesi şaşırttı. Seksenler dizisi yeni sezonu için yeni fragman yayınlandı. Kalp rahatsızlığı sebebi ile artık tiyatro sahnesine çıkamadığı için 4 yıl önce Ferhan Şensoy’dan aldığı Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu Şevket Çoruh’a devreden Rasim Öztekin, dizide Fehmi karakteri ile yer alıyordu.

Gelen haberlerde ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle Seksenler dizisinde de yer almayacağı belirtilmişti. Ancak fragmanda görülmesi oyuncunun diziden ayrılmadığını da göstermiş oldu.



