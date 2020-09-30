30 Eylül 2020 Çarşamba 07:44 | Son Güncelleme:
Seksenler dizisinde Rasim Öztekin sürprizi!
TRT1'in en sevilen dizileri arasında yer alan ve izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanan Seksenler dizisi, geçen sezon olduğu gibi haber öncesi saat 17.00'de izleyicilerle hafta içi her gün buluşacak. Birol Güven imzalı dizinin geçen sezon TRT1 ekranında çok iyi performans gösterdiği biliniyor. Seksenler dizisinde Rasim Öztekin sürprizi herkesi şaşırttı.
Birol Güven imzalı TRT dizisi Seksenler'de Rasim Öztekin sürprizi herkesi şaşırttı. Seksenler dizisi yeni sezonu için yeni fragman yayınlandı. Kalp rahatsızlığı sebebi ile artık tiyatro sahnesine çıkamadığı için 4 yıl önce Ferhan Şensoy’dan aldığı Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu Şevket Çoruh’a devreden Rasim Öztekin, dizide Fehmi karakteri ile yer alıyordu.
Gelen haberlerde ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle Seksenler dizisinde de yer almayacağı belirtilmişti. Ancak fragmanda görülmesi oyuncunun diziden ayrılmadığını da göstermiş oldu.