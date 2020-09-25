Seksenler dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu diziye veda ediyor

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinde izleyicileri üzecek bir ayrılık kararı geldi. Fehmi karakterine hayat veren Rasim Öztekin, 8 yılın ardından mecburen yapımdan ayrılmak durumunda kaldı.

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin ise yeni sezonda rol almayacak. Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimi günlerde düzenlenen törenle geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti. Kavuğu 4 yıl önce Ferhan Şensoy'dan devralan Rasim Öztekin, kalp sağlığı nedeniyle tiyatro sahnelerinden uzak kaldığını ve bu nedenle kavuğu devrettiğini söylemişti.